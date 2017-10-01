01.10.2017 (14:12)

В ВВО проходят сборы офицерами-выпускниками военных Вузов и учебных военных центров

В Восточном военном округе проходят сборы с офицерами-выпускниками военных Вузов и учебных военных центров.

Сборы помогут адаптироваться молодым офицерам в воинских коллективах, а также позволят проверить уровень их подготовленности.

В общей сложности с офицерами проведут десятки часов практических занятий по организации повседневной жизнедеятельности подразделений, методике обучения и воспитания подчиненных, а также по изучению опыта подготовки и проведения различных мероприятий боевой учебы.

Кроме того, в ходе сборов представители «Востокрегиожилья» расскажут выпускникам о порядке и особенностях законодательства в сфере обеспечения военнослужащих служебным жильем.

Сборы завершатся комплексной проверкой уровня приобретенных в военно-учебных заведениях профессиональных знаний молодыми офицерами.

В рамках мероприятий офицеры выполнят упражнения контрольных стрельб из различных видов стрелкового оружия, боевых машин пехоты и танков, сдадут зачеты по знанию основных военных дисциплин, нормативы по физической подготовке.

По итогам проведения сборов в учебные заведения представителями командования воинских частей и соединений округа будут направлены отзывы о степени подготовленности каждого офицера-выпускника.



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