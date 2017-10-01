01.10.2017 (13:05)

Российские военнослужащие в Таджикистане отмечают День Сухопутных войск России

Военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, 1 октября празднуют профессиональный праздник - День Сухопутных войск.

На торжественном митинге, который прошел на плацу соединения, со словами благодарности к личному составу выступило командование части и ветераны 201-й военной базы, а помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко благословил солдат и офицеров на ратные подвиги и верную службу Отечеству. В этот праздничный день приказом командира части более 100 военнослужащих за высокие показатели в боевой подготовке были награждены грамотами и памятными знаками 201-й военной базы. По завершению торжественной части для солдат и офицеров, отделением по работе с личным составом, был организован праздничный концерт.

В следующем году одно из самое многочисленных сухопутных подразделений вооруженных сил Российской Федерации за ее пределами отметит 75-ю годовщину своего образования. По подписанному в октябре 2012 года президентами двух стран Соглашению, соединение будет оставаться форпостом России в Центральной Азии, как минимум, до 2042 года.



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