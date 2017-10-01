01.10.2017 (12:57)

Состоялась научно-практическая конференция, посвященная 175-летию клиники акушерства и гинекологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

29 сентября 2017 года состоялась научно-практическая конференция, посвященная 175-летию клиники акушерства и гинекологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, и сборы главных специалистов - гинекологов медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав кафедры акушерства и гинекологии ВМедА им. С.М. Кирова, представители медицинской службы военных округов, флотов, центральных военно-медицинских организаций МО РФ.

Открывший конференцию Заместитель начальника Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова генерал-майор С.А. Бунин от имени командования поздравил сотрудников кафедры и клиники с историческим юбилеем, отметив важный вклад коллектива в развитие военной гинекологии, разработку новых методов диагностики и лечения гинекологических заболеваний, охрану здоровья и повышение боеспособности женщин-военнослужащих. За образцовое выполнение должностных обязанностей ряду сотрудников клиники были объявлены благодарности и вручены почетные грамоты. Свои поздравления клинике принесли бывшие её сотрудники, ныне возглавляющие другие профильные кафедры и клиники страны: д.м.н., профессор Е.Ф. Кира (г. Москва); д.м.н., профессор СЗГМ Академии им. И.И. Мечникова И.В. Берлев; к.м.н., начмед Родильного дома №2 В.В. Остроменский, Главный гинеколог Северного Флота Л.М. Короленко.

С докладом на тему «История клиники акушерства и гинекологии ВМедА с рождения до наших дней» выступил доцент кафедры Д.И. Гайворонских, «Современное состояние и перспективы развития клиники акушерства и гинекологии им. А.Я. Крассовского» – доцент кафедры А.А. Безменко.

Главной темой сборов главных специалистов - гинекологов медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации стала оценка состояния и проблем в организации акушерско-гинекологической помощи в ВС РФ, а также вопросы совершенствования организационно-методических мероприятий, направленных на повышение эффективности оказания акушерско-гинекологической помощи в военно-медицинских организациях МО РФ, сохранение репродуктивного здоровья, повышения качества жизни и социальной защищенности военнослужащих женского пола ВС РФ.

Начальник кафедры акушерства и гинекологии ВМедА им. С.М. Кирова – Главный гинеколог МО РФ к.м.н., полковник медицинской службы А.А. Шмидт проанализировал состояние и наметил перспективы развития акушерско-гинекологической службы ВС РФ.

Далее с докладами по отдельным направлениям организации акушерско-гинекологической помощи в военно-медицинских организациях МО РФ, находящихся в зоне их ответственности, выступили: заведующий гинекологическим отделением ФГКУ

«364 ОВГ» МО РФ – Главный гинеколог Центрального Военного округа В.А. Попов, заведующий гинекологическим отделением ФГКУ «1602 ОВКГ» МО РФ – Главный гинеколог Южного Военного округа И.П. Лазарева, заведующий гинекологическим отделением ФГКУ «301 ВКГ» МО РФ – Главный гинеколог Восточного Военного округа О.Е. Бачинский, заведующий гинекологическим отделением ФГКУ «1469 ВМКГ» МО РФ – Главный гинеколог Северного Флота Л.М. Короленко Начальник гинекологического отделения ФГКУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» МО РФ – Главный гинеколог Московского региона И.М. Шуварин.

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