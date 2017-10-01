01.10.2017 (12:54)

В Санкт-Петербурге водрузили крест на купол Артиллерийского храма «Воскресения Словущего»

В Санкт-Петербургском суворовском военном училище Минобороны России состоялось торжественное освящение и водружение креста на купол Артиллерийского храма «Воскресения Словущего».

В торжественном мероприятии приняли участие представители духовенства, Министерства обороны Российской Федерации, Военно-строительного комплекса, воспитанники суворовского училища и жители города.

В 1807 году в доме графа Р.И. Воронцова был создан Волонтерский корпус, в котором основали домовой храм «Воскресения Словущего», считавшийся одним из самых красивых среди церквей Санкт-Петербурга.

К началу учебного года специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России было сдано под ключ шесть основных объектов комплекса, в том числе главное здание исторического архитектурного ансамбля (административно-учебный корпус с общежитием на 480 человек), столовая на 560 мест, общежитие с тренажерным залом и учебный корпус.

До конца октября планируется подготовить второй учебный корпус, а также спортивные залы для игровых видов спорта и занятий рукопашным боем, а к Новому году будет открыт бассейн, зал водных видов спорта и три тира.

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