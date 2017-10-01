01.10.2017 (11:49)

Российские военнослужащие приняли участие в спортивных соревнованиях в городе Гиссар

Российские военнослужащие, проходящие службу в Республике Таджикистан, приняли участие в спортивных соревнованиях, проходивших в школе № 30 города Гиссар.

Соревнования проходили в пяти дисциплинах: подтягивание на перекладине, жим на брусьях, бег на 100 метров, поднятие гири и сборка, разборка автомата Калашникова (АК-47). В проводимом мероприятии принимали участие команды 201-й военной базы, Вооруженных сил республики Таджикистан и учебных заведений города. По завершению состязаний всем участникам и гостям мероприятия, были продемонстрированы показательные выступления десантно-штурмового батальона Вооруженных сил Республики Таджикистан с элементами рукопашного боя.

201-я военная база крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. По подписанному в октябре 2012 года президентами двух стран Соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.



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