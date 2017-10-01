01.10.2017 (11:46)
Подразделения ПВО ВКС вернулись в пункты дислокации после учения на полигоне Ашулук
Подразделения дивизии противовоздушной обороны Воздушно-космических сил завершили перебазирование с полигона Ашулук в Подмосковье в пункты постоянной дислокации.
Личный состав, зенитные ракетные комплексы С-400, радиолокационные станции были доставлены железнодорожными эшелонами.
В рамках тактического учения подразделения подмосковной дивизии ПВО отработали отражение налета авиации условного противника, а также пуски ракет по мишеням, обозначающим полет крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.
Тактическое учение с боевой стрельбой проходило под руководством командующего 1 армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил генерал-лейтенанта Андрея Демина.