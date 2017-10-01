01.10.2017 (11:42)

Завершилась акция «За безопасность дорожного движения»

В войсках завершилась акция «За безопасное движение» в Вооруженных Силах с привлечением ВАИ, ГИБДД и военной прокуратуры.

В ходе мероприятий основное внимание уделялось знанию военнослужащими своих функциональных обязанностей и требований мер безопасности при управлении всей автомобильной техники. Также проводились технические конференции по безопасности дорожного движения

С инженерно-техническим составом проводились занятия по организации внутренней службы в парках воинских частей, а также по порядку оформления разрешений и допуска на перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов и личного состава.

Проведение данной акции позволяет повысить профессиональное мастерство военных водителей.

Акция проводилась с 1 по 30 сентября.



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