01.10.2017 (11:42)
Завершилась акция «За безопасность дорожного движения»
В войсках завершилась акция «За безопасное движение» в Вооруженных Силах с привлечением ВАИ, ГИБДД и военной прокуратуры.
В ходе мероприятий основное внимание уделялось знанию военнослужащими своих функциональных обязанностей и требований мер безопасности при управлении всей автомобильной техники. Также проводились технические конференции по безопасности дорожного движения
С инженерно-техническим составом проводились занятия по организации внутренней службы в парках воинских частей, а также по порядку оформления разрешений и допуска на перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов и личного состава.
Проведение данной акции позволяет повысить профессиональное мастерство военных водителей.
Акция проводилась с 1 по 30 сентября.