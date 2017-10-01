01.10.2017 (14:00)

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» завершил программу пребывания на греческом острове Корфу

Фрегат Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Григорович» завершил пребывание в порту Керкира на греческом острове Корфу, где экипаж российского корабля принимал участие в мероприятиях XVI общественного форума «Русская неделя на Ионических островах».

В соответствии с программой делового захода российские моряки приняли участие в церемонии возложения венков к памятникам первому президенту Греции Иоаннису Каподистрия, адмиралу Федору Ушакову, под командованием которого в 1799 году русские моряки освободили остров Корфу от иноземных захватчиков, а также памятному знаку «Грекам и русским, павшим за веру своих отцов» на острове Видо.

В период стоянки российский корабль был открыт для посещения жителями и гостями острова, а находящийся на борту корабля военный оркестр Черноморского флота выступил с концертом на центральной площади города.

Сегодня фрегат «Адмирал Григорович» покинул греческий порт.

После завершения мероприятий на Корфу экипаж продолжит выполнение задач в составе группировки ВМФ в Средиземном море.

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