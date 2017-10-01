01.10.2017 (10:47)

На Южном Урале состоялся инструкторско-методический сбор по вопросам призыва

На Южном Урале состоялся инструкторско-методический сбор с председателями призывных комиссий, главами муниципальных образований, начальниками муниципальных отделов, начальниками отделений подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту муниципальных отделов военного комиссариата Челябинской области и врачами, руководящими работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Основной темой сбора стал анализ итогов работы по подготовке молодёжи к военной службе, призыва и отправки в войска призывников в период весеннего призыва 2017 года и постановка задач начальникам муниципальных отделов военного комиссариата Челябинской области на проведение призыва граждан Российской Федерации в Вооружённые Силы осенью 2017 года.

С докладом о деятельности юнармейских штабов на Южном Урале и перспективных направлениях работы выступил начальник регионального штаба Юнармии по Челябинской области, координатор социального проекта Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности «Патриотами не рождаются» Алексей Зязев. В завершении доклада он вместе с членом Совета шефов воинских частей, руководителем группы компаний АРКОМ Михаилом Телешевым вручил лучшим организаторам призыва почетные грамоты Фонда за подписью Героя России Сергея Зяблова и депутата Государственной Думы России Дмитрия Вяткина. По поручению председателя Совета шефов Игоря Михайлова призы имени Героя Советского Союза Михаила Медякова за высокий уровень взаимодействия с патриотическими объединениями были вручены Владимиру Гулину и Александру Губину.

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