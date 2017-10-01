Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

01.10.2017 (10:36)

В Калининградской области начался осенний призыв граждан на военную службу

В Калининградской области началась осенняя призывная кампания, которая в соответствии с указом Президента России продлится до 31 декабря 2017 года. В ближайшее время призывники начнут прибывать в городские и районные военкоматы для прохождения медицинской комиссии и дальнейшего распределения в соединения и части Балтийского флота.

Призывные комиссии возглавляют главы соответствующих администраций. Во  взаимодействии с органами исполнительной власти и местного самоуправления работают 22 призывные комиссии и 9 отделов военного комиссариата Калининградской области, обслуживающие муниципальные образования.

Большинство призывников будут проходить службу на кораблях и береговых частях Балтийского флота. Традиционно часть из них отправятся служить в Президентский полк Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Балтийский флот также пополнят новобранцы из других субъектов Российской Федерации, а также младшие специалисты, окончившие учебные части Министерства обороны России.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false