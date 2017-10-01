01.10.2017 (06:13)
Во Владивостоке прошел второй чемпионат Тихоокеанского флота по стрельбе из лука
Во Владивостоке, на территории одной из воинских частей ТОФ, прошел второй открытый чемпионат Тихоокеанского флота по стрельбе из лука.
В турнире, организованном спортивным комитетом Тихоокеанского флота, участвовали более 50 спортсменов. В числе участников были военнослужащие ТОФ и члены их семей, представители детских патриотических клубов и спортивных клубов города Владивостока. Впервые в чемпионате приняли участие спортсмены из Хабаровска, Бурятии и других регионов ДВФО. В соревнованиях приняли участие и любители этого достаточно экзотического для Дальнего Востока вида спорта.
После подведения итогов чемпионата победителей и призеров наградили грамотами, медалями, ценными подарками от организатора мероприятий – спортивного комитета Тихоокеанского флота.