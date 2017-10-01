01.10.2017 (06:00)

В Вооруженных Силах России отмечается День Сухопутных войск

Сегодня в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Сухопутных войск. Этот праздник установлен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года.

История праздника началась 467 лет назад, когда в первый день октября произошло важное событие в российской военной истории: был издан Указ (Приговор) Царя Всея Руси Ивана Грозного о создании первого постоянного войска – стрелецких полков. Тем самым было заложено начало формированию регулярной армии России.

Сухопутные войска являются видом Вооруженных Сил, предназначенный для прикрытия сухопутной части государственной границы страны, отражения агрессии противника на ТВД, удержания занимаемых районов, рубежей, позиций и объектов, разгрома вторгшихся группировок войск во взаимодействии с видами и родами войск Вооруженных Сил и другими войсками, воинскими формированиями и органами.

В 2017 учебном году основные усилия в подготовке соединений и воинских частей Сухопутных войск были направлены на повышение полевой выучки, развитие состязательности, обеспечение совместного, межвидового характера проводимых тактических (тактико-специальных) учений, в том числе двухсторонних; своевременное и качественное освоение в войсках новых образцов современной техники и вооружения.

На вооружение соединений и воинских частей Сухопутных войск в текущем году поступит более 2500 ед. современного вооружения и военной техники, что позволяет значительно увеличить их боевые возможности.

Самыми значимыми мероприятиями, в которых приняли участие соединения и воинские части Сухопутных войск явились: совместное стратегическое учение «Запад-2017», «Армейские международные игры-2017», международный военно-технический форум «Армия-2017», а также Всеармейские соревнования по полевой выучке среди командиров батальонов, сержантов и подразделений Сухопутных войск.

В международном плане военного сотрудничества в Сухопутных войсках ежегодно планируются и проводятся военные учения с подразделениями армий иностранных государств. В текущем году таких учений спланировано четыре – с Индией («Индра-2017»), Монголией «Селенга-2017», Пакистаном («Дружба-2017») и странами организации Договора о коллективной безопасности («Нерушимое братство»).

Внедряется система управления полным жизненным циклом – от моделирования и проектирования до серийного выпуска изделий, обеспечения их эксплуатации и утилизации. Разработки предприятий оборонно-промышленного комплекса занимают лидирующие позиции в мире: техника ПВО Сухопутных войск (зенитная ракетная система С-300В4, зенитные ракетные комплексы Бук-М3 и Тор-М2); ракетных комплексов «Искандер»; танков Т-72Б3, Т-90А, боевых машины пехоты БМП-3, бронетранспортеров БТР-82А.

Во всех соединениях и воинских частях Сухопутных войск пройдут праздничные и памятные мероприятия по случаю празднования профессионального праздника.

В Подмосковном Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в праздничный день подготовлены мероприятия для всех жителей столицы и Подмосковья.

В честь праздника, зрители смогут увидеть историческую реконструкцию «Битву под Москвой». В ней примут участие более 200 человек – члены военно-исторических клубов и военнослужащие, при этом будет задействована боевая техника времен Великой Отечественной войны, в частности, легендарные танки Т-34, Т-38, Т-26, бронеавтомобили БА-64, БА-20, БА-10, Германский немецкий танк PZ-II, лёгкий полугусеничный бронетранспортёр sdkf 250, бронеавтомобиль sdkf 222.

Помимо этого, для гостей будут организованы: показательные выступления военнослужащих 2-й Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа, интерактивные площадки, показ вооружения и военной техники Сухопутных войск, экипировки «Ратник», электронный тир, выставка моделей спортивной автотехники, тест-драйв мототехники и любимая всеми полевая кухня и многое другое.



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