01.10.2017 (00:00)
Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск
ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
28 сентября 2017 № 580
г. Москва
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!
Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса!
Дорогие ветераны!
1 октября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Сухопутных войск.
История Отечества хранит немало примеров героизма воинов-сухопутчиков. Мужество, самоотверженность и несгибаемую волю к победе они проявили в Куликовском и Полтавском сражениях, у стен Измаила и на Бородинском поле, в боях за севастопольские бастионы и в ходе Брусиловского прорыва.
Именно Сухопутные войска ценой невероятных усилий и беспримерной доблести внесли решающий вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Славные традиции воинов-фронтовиков достойно продолжает нынешнее поколение военнослужащих. Они успешно осваивают современные вооружение и военную технику, совершенствуют профессиональное мастерство и боевую выучку. Всегда готовы выполнить свой воинский долг, встать на защиту национальных интересов страны.
Особую признательность выражаю всем ветеранам Сухопутных войск, чьи заслуги являются примером для молодых офицеров и солдат.
Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником!
Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых успехов и достижений на благо Отечества!
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
С. Шойгу