01.10.2017 (00:00)

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 сентября 2017 № 580

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса!

Дорогие ветераны!

1 октября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Сухопутных войск.

История Отечества хранит немало примеров героизма воинов-сухопутчиков. Мужество, самоотверженность и несгибаемую волю к победе они проявили в Куликовском и Полтавском сражениях, у стен Измаила и на Бородинском поле, в боях за севастопольские бастионы и в ходе Брусиловского прорыва.

Именно Сухопутные войска ценой невероятных усилий и беспримерной доблести внесли решающий вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Славные традиции воинов-фронтовиков достойно продолжает нынешнее поколение военнослужащих. Они успешно осваивают современные вооружение и военную технику, совершенствуют профессиональное мастерство и боевую выучку. Всегда готовы выполнить свой воинский долг, встать на защиту национальных интересов страны.

Особую признательность выражаю всем ветеранам Сухопутных войск, чьи заслуги являются примером для молодых офицеров и солдат.

Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником!

Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых успехов и достижений на благо Отечества!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу



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