30.09.2017 (23:15)

Учебный корабль «Перекоп» прибыл в главную военно-морскую базу Балтийского Флота

Учебный корабль «Перекоп», осуществляющий штурманский поход со 180 курсантами Военно-Морского Политехнического института (ВМПИ) Военного Учебно-Научного Центра ВМФ прибыл в Главную Военно-Морскую Базу Балтийского Флота г. Балтийск.

После пополнения запасов и отдыха экипажа учебный корабль продолжит поход в рамках плана по организации штурманской морской практики курсантов.

Учебный корабль «Перекоп» вышел из пункта базирования Ленинградской Военно-Морской базы в Кронштадте 25 сентября в штурманский поход Штурманскую практику на нем проходят 180 курсантов Военно-Морского Политехнического Института проходящие обучение на факультетах «Автоматизированные системы управления ВМФ» и «Радиотехническое вооружение ВМФ».

Как сообщил старший похода контр-адмирал Владимир Соколов, первый этап штурманского похода позволил максимально использовать каждую милю для эффективной штурманской практики курсантов, чья специальность не имеет прямого отношения к выполнению штурманских обязанностей.

«На борту корабля учащиеся инженерных специальностей и для них разработана отдельная специальная программа штурманской подготовки. В течении двух недель они выполнят обязательную программу штурманской практики, которая предназначена для учащихся инженерных специальностей высших военно-морских учебных заведений,» – заявил контр-адмирал Владимир Соколов.

По его словам, офицер-инженер на корабле должен отлично понимать штурмана и быть готовым всегда заменить его. На первом этапе похода курсанты отработали ряд элементов несения штурманской вахты в различных районах Балтийского моря, практиковались определения места корабля различными способами, как по современным радионавигационным приборам, которыми оборудован учебный корабль «Перекоп», так и при помощи консервативных и проверенных методов.

«Техника развивается, но циркуль, параллельная линейка, карандаш и магнитный компас всегда должны быть в поле зрения корабельного офицера. Он должен обладать умением прокладывать курс при помощи этих приспособлений, на случай непредвиденного выхода из строя радионавигационных систем. Для военного моряка это важно,» – добавил Владимир Соколов.

Ранеее, 20 сентября, впервые в современной истории ВМФ и Санкт-Петербурга, учебный корабль «Перекоп» с курсантами Военно-Морского Института (Морского корпуса Петра Великого), после выполнения задач дальнего штурманского похода ошвартовался на исторической набережной лейтенанта Шмидта в реке Нева, в непосредственной близости от здания Морского корпуса. Такое решение принято Главнокомандующим ВМФ России адмиралом Владимиром Королёвым с целью возвращения морских традиций военно-морских образовательных учреждений, дислоцированных в Санкт-Петербурге. До этого учебные корабли ВМФ, после походов, встречали в г. Кронштадте.



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