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30.09.2017 (18:45)

В высшие военные учебные заведения ВКС России поступило более 100 девушек

Сегодня Военную присягу приняли 16 девушек, впервые поступивших в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Всего в текущем году в высшие учебные заведения Воздушно-космических сил поступило более 100 девушек.

Помимо Краснодарского училища они будут проходить обучение в Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского и Военной академии воздушно-космической обороны им. Г.К.Жукова.

Подготовка девушек проходит по специальностям: военная картография, метеорология специального назначения, эксплуатации автоматизированных систем управления, эксплуатация летательных аппаратов.

Срок обучения составляет 5 лет, при этом, стоит отметить, адаптационный период к военной службе у девушек-курсантов проходит значительно легче, чем у курсантов мужского пола.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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