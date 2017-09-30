30.09.2017 (12:17)

В Москве состоялись церемонии возложения венков и цветов ко Дню Сухопутных войск

Сегодня в преддверии 467-летия Сухопутных войск состоялось возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову – первому главнокомандующему Сухопутных войск.

В торжественной церемонии приняли участие главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, Яровая Ирина Анатольевна, Жириновский Владимир Вольфович, генералы и офицеры Главного командования Сухопутных войск, ветераны Вооруженных Сил России, военачальники, возглавлявшие Сухопутные войска в разное время, воспитанники Московского суворовского военного училища и участники всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В этот предпраздничный день ветераны и офицеры Сухопутных войск также возложили венки и цветы на Федеральном военно-мемориальном кладбище, Новодевичьем, Троекуровском и Кунцевском кладбищах.



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