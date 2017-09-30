30.09.2017 (16:14)

Курсантки военных вузов поздравили первокурсниц Краснодарского училища летчиков с принятием Военной присяги

Девушки-курсанты военных вузов поздравили с принятием Военной присяги первокурсниц Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова (КВВАУЛ) по видеоконференцсвязи, пожелав им беречь и приумножать традиции военной авиации.

Сегодня 16 будущих девушек-летчиц приняли Военную присягу. По видеоконференцсвязи с этим событием девушек поздравили курсантки Военной академии связи, Военно-медицинской академии и воспитанницы пансиона Минобороны.

Они пожелали девушкам, посвятившим себя летной профессии, оптимизма, покорения новых высот, воли и мужества, чести и достоинства, беззаветной преданности служения своему народу и Отчизне, а также беречь и приумножать традиции военной авиации.

Преподаватели показали девушкам учебные аудитории, в которых они будут обучаться, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для видеоконференцсвязи. Кроме того, первокурсницы получили персональные ноутбуки.

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин рассказал девушкам, что военное ведомство перешло на обучение по электронным учебникам в прошлом году.

«Все слушатели ­- курсанты военных вузов обеспечены ноутбуками и персональными флеш-накопителями на которых содержится вся информация касающаяся образовательного процесса», – сказал он.

По его словам, в ноутбуки уже закачаны расписание, учебники и другие необходимые материалы. «Электронные учебники – это не просто отсканированные учебники, а новые разработанные учебные пособия с 3D-визуализацией и видеоматериалами, что позволяет лучше усваивать материал», – подчеркнул генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Все ноутбуки объединены в единую сеть училища, и у курсантов есть доступ как в общую базу учебного заведения, так и в электронную библиотеку Минобороны.



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