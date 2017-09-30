30.09.2017 (16:01)

Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения в рамках учения проведут полную специальную обработку пусковых установок «Ярс»

В ходе командно-штабных учений (КШУ) с участием Новосибирского ракетного соединения колонна ПГРК «Ярс» преодолела зараженный участок местности. Подразделения радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты провели полную специальную обработку свыше 100 единиц техники, включая пусковые установки.

При совершении марша в полевой район подразделения обеспечения и охраны получили вводную, предусматривающую применение диверсионно-разведывательной группой химического оружия.

По замыслу учения, диверсанты использовали химические фугасы, снаряжённые отравляющими веществами на дальних подступах к полевым позициям. Условный противник действовал в лесистом и труднопроходимом районе, где невозможно проложить объездные маршруты для пусковых установок «Ярс».

По сценарию КШУ преодолеть зараженный участок местности предстоит и одному из ракетных дивизионов. После вывода техники из зоны радиоактивного заражения подразделения РХБ защиты проведут полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок и машины обеспечения боевого дежурства, с привлечением специальной техники, а также проведут санитарную обработку личного состава и дегазацию личного оружия и обмундирования военнослужащих.

Ранее стратегические ракетчики отработали специальную комплексную задачу по отражению нападения и выполнили учебно-боевую задачу по проведению условного пуска ракет. Кроме того, были проведены мероприятия по наращиванию охраны и маскировки, а также успешно отработан комплекс технических и тактических вводных.

В общей сложности в проведении учения приняли участие более 4 тыс. военнослужащих и было задействовано около 400 единиц техники.



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