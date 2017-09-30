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30.09.2017 (16:02)

В Севастополе завершил работу координационный совет Ассоциации профсоюзных организаций плавсостава ВМФ

В Севастополе завершил работу координационный совет Ассоциации профсоюзных организаций плавсостава ВМФ, возглавляемый ветераном флотской аварийно-спасательной службы Михаилом Бабиным.

В течение нескольких дней представители профсоюзных организаций подразделений вспомогательных, гидрографических и спасательных судов Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов обсуждали вопросы организации труда, социальной и правовой защищенности гражданских моряков ВМФ.

В работе совета приняли участие председатель профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России Николай Бойко, представители Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, службы военно-морской подготовки экипажей судов обеспечения Главного командования ВМФ.

Предложения по привлечению молодежи для работы на вспомогательных судах ВМФ, материальному стимулированию и дополнительному обеспечению экипажей, выработанные в ходе пленарных заседаний и дискуссий, станут основой для формирования решений и обращений профсоюзных активистов в соответствующие органы военного управления.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Черноморский флот
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