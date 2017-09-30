30.09.2017 (15:55)

Шестнадцать девушек-курсантов КВВАУЛ сегодня приняли Военную присягу

Сегодня состоялось торжественное мероприятие ­– принятие Военной присяги девушками-курсантами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова (КВВАУЛ). Первый набор девушек для обучения в КВВАУЛ произведен в текущем году в соответствии с решением Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

На рассмотрении приемной комиссии находилось свыше 200 личных дел кандидаток, поступивших из военных комиссариатов более чем 30 субъектов РФ, на учебу зачислили лишь 16 девушек.

«Вы добились права быть курсантами именитого Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков, – обратился к будущим военным лётчицам начальник Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин. – Вы показали себя достойными, лучшими из лучших».

Присутствующая на торжественной церемонии депутат Госдумы, Герой РФ, летчик-космонавт Елена Серова пожелала курсанткам упорства, стойкости и настойчивости.

«Хотелось бы подчеркнуть особую значимость этого знаменательного события, – отметил перед принятием присяги ВрИО главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов. – На верность народу и Отечеству в этих стенах впервые будут присягать 16 прекрасных девушек, решившие всю свою жизнь посвятить благородному и престижному делу – защите Родины».

«Глубоко убеждён, что ваш выбор стать офицерами-летчиками не случаен. Уверен, что вы полны решимости приложить все силы на дело служения Российской Федерации», – добавил генерал-лейтенант Сергей Дронов. – Именно вам, будущим офицерам, предстоит осваивать новейшие образцы авиационной техники, обеспечивать военную безопасность страны, приумножать ратную славу авиации России». Он подчеркнул, что по окончании училища девушек ждут в объединениях, соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил, а также озвучил адресованные будущим военным летчицам слова Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина: «Будущее обороны России уйдёт обеспечено вами!»

Александр Самков, отец одной из курсанток, от лица родителей будущих лётчиц поблагодарил руководство училища и министра обороны Сергея Шойгу за «уникальную возможность исполнить девушкам свою мечту».

«Идите по своей дороге, так, чтобы вы могли с чистой совестью ответить «Честь имею!», как настоящий офицер!» – пожелал Александр Самков курсанткам.

После принятия девушками Военной присяги генерал-полковник Виктор Горемыкин обратился к ним: «С сегодняшнего дня у вас появились новые права и обязанности. Государство ценит своих защитников и даёт им различные привилегии и социальные гарантии. Но при этом граждане России должны быть уверены в том, что они доверили свою безопасность и независимость в надежные руки профессионалов своего дела. А потому ваша задача и обязанность как курсантов – добросовестно изучать преподаваемые вам науки».

Каждой курсантке в этот день был вручены ценные подарки от Министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К.Серова — единственный многопрофильный вуз России, готовящий военных летчиков для ВВС, стран дальнего и ближнего зарубежья.



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