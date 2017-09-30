30.09.2017 (15:45)

На Балтийском флоте завершился полевой выход подразделений связи

Полевой выход со связистами Балтийского флота, который завершился сегодня, проводился в несколько этапов.

В ходе тактико-специального учения военнослужащие совершили марш в районы сосредоточения, выполнили нормативы по развертыванию, эксплуатации и перемещению аппаратных станций и комплексов связи.

В рамках полевого выхода были проведены состязания на лучший экипаж аппаратной, станции связи, проверялась физическая готовность воинов-связистов во время совершения марш-бросков.

Всего в полевом выходе приняли участие более 500 человек и было задействовано свыше 100 единиц специальной и военной техники.



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