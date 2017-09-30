30.09.2017 (15:20)

Южноуральские юнармейцы приняли участие во всероссийском этапе конкурса музеев образовательных организаций в Москве

Активисты центра патриотического воспитания «Росток» – юнармейцы Егор Островский и Анастасия Скутина – вместе со своим наставником, руководителем музея Таяндинской средней школы Еленой Зязевой приняли участие во всероссийском этапе конкурса музеев образовательных организаций в Москве.

На базе школы много лет активно развиваются различные направления краеведческой и музейной работы. Центром просветительской деятельности в сфере патриотического воспитания граждан стал музей «Блиндаж» с экспонатами поисковых экспедиций. В экспозициях школьного музея есть редкие интересные экспонаты друзей и попечителей школы, фотовыставки Героя России космонавта Юрия Лончакова, работы известного фотомастера Павла Большакова.

Уральцы побывали в парке «Патриот», на экскурсиях по достопримечательностям столицы России.

«Музейное и краеведческое направление социальных проектов Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности получит дальнейшее развитие на базе Таяндинской средней школы!» - отметил председатель Попечительского совета Фонда, член Общественной палаты Челябинской области Игорь Михайлов.

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