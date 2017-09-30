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30.09.2017 (14:50)

Летчики российской авиабазы Кант передали продукты питания воспитанникам детского дома в Киргизии

Военнослужащие российской объединенной авиабазы Кант оказали шефскую помощь Беловодскому детскому дому в Бишкеке.

Летчики передали свои продуктовые наборы, в которые вошли крупы, мясо, рыба, консервы, сгущенное молоко, фрукты и овощи. Педагоги познакомили гостей с условиями быта, рассказали об организации воспитательного процесса.

«Детский дом является государственным учреждением, воспитанники у нас маленькие – от 2 до 7 лет. Дети, а их у нас 42, из разных семей, все судьбы печальные», – рассказала директор Анна Горохова.

Летчики пригласили воспитанников детского дома на экскурсию по авиабазе, в рамках которой мальчики и девочки познакомятся с боевыми самолетами и вертолетами, состоящими на вооружении соединения.

Военная база Кант структурно входит в состав Центрального военного округа, является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
ВВС , Социальное развитие , ВКС
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