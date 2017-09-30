30.09.2017 (14:38)

Казанское танковое училище проведет День открытых дверей

1 октября в Казанском высшем военном командном танковом училище пройдет День открытых дверей, посвященный празднованию Дня Сухопутных войск.

Мероприятие начнется в 9:55. на плацу училища с торжественного выноса Государственного флага Российской Федерации, флага Сухопутных войск и Боевого знамени училища. После исполнения гимна Российской Федерации и Сухопутных войск будут вручены награды отличившимся военнослужащим, а затем подразделения пройдут торжественным маршем на плацу училища.

Кроме того, участников праздника ждет «байкер-шоу», выступление военного оркестра, концерт от творческих коллективов Республики Татарстан, спортивные состязания курсантов, суворовцев и юнармейцев, показ новейшей экипировки, современного вооружения и военной техники, посещение музея училища.

В рамках мероприятия также состоится акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах РФ – Твой выбор», где все желающие смогут пройти психологическое тестирование на пригодность службе и подписать контракт.

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