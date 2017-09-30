30.09.2017 (13:49)

Готовность объектов Минобороны к отопительному периоду на территории ЮВО составляет более 98%

В гарнизонах и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) завершается подготовка к отопительному сезону 2017-2018 гг.

Объекты инфраструктуры ЮВО на 98% подготовлены к началу отопительного периода. Специалистами филиалов профильных организаций было обслужено и подготовлено около 14 тыс. объектов казарменно-жилищного фонда, более 1000 объектов жилого фонда, около 500 котельных, свыше 8 тыс. км инженерных сетей.

Мероприятия по подготовке объектов тепло- и водоснабжения казарменно-жилищного фонда, а также инженерных сетей и сооружений к работе в осенне-зимнем периоде проведены под контролем специалистов Управления эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами ЮВО.

Все теплогенерирующие установки и коммунальные сооружения укомплектованы эксплуатационным персоналом. В каждой котельной проведено обучение персонала обеспечению работоспособности систем в штатном режиме и в аварийных ситуациях. Проведена диагностика котлов и их пробные топки.

В полном объеме проведено профилактическое обслуживание, ремонт и наладка резервных источников энергоснабжения, приняты меры к созданию запасов горюче-смазочных материалов и запасных частей с составлением актов готовности, согласованных с командирами воинских частей.

Проведенные мероприятия позволят провести отопительный период 2017-2018 гг. без срывов и обеспечить бесперебойную работу объектов тепло-, энерго- и водоснабжения во всех гарнизонах ЮВО.

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