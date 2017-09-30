30.09.2017 (13:30)
Курсанты учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск ВВО начали практические стрельбы из вооружения БМП-2
На учебно-тренировочном полигоне в Хабаровском крае начались практические занятия с курсантами учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск Восточного военного округа.
В ходе практической части занятий экипажи отработали различные элементы вождения боевых машин БМП-2 и выполнили упражнения боевых стрельб из штатного вооружения.
Курсанты успешно поразили мишени, имитирующие безоткатное орудие, огневые позиции гранатометчиков и группы пехоты условного противника.
Стрельба велась как по появляющимся, так и по движущимся мишеням на дистанциях от 300 до 900 метров, для корректировки огня использовались трассирующие боеприпасы.
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