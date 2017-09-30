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30.09.2017 (13:29)

В ВВО прибыло более 320 офицеров-выпускников

В войска Восточного военного округа (ВВО) прибыло более 320 офицеров-выпускников высших военных учебных заведений и учебных военных центров.

На сегодняшний день военнослужащие обеспечены положенными видами довольствия, им выплачены положенные денежные средства.

Каждому вновь прибывшему офицеру назначен опытный наставник.

Кроме того, по плану распределения выпускников среднего профессионального образования в ВВО поступило более 330 прапорщиков и мичманов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Служба по контракту , Восточный военный округ
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