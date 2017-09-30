30.09.2017 (11:46)

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии прошли торжественным маршем по сухумской набережной

Сегодня военнослужащие российской военной базы в Абхазии приняли участие в парадном шествии войск в ознаменование 24-й годовщины независимости республики.

Два парадных расчета в составе около 150 солдат и офицеров соединения прошли торжественным маршем по набережной Черного моря в городе Сухум. Всего в мероприятии принимали участие около 500 военнослужащих России и Абхазии.

Около 90% личного состава парадных расчетов базы составили военнослужащие весеннего призыва 2017 года. Ранее в рамках подготовки к шествию призывники в течении двух недель на плацу соединения совершенствовали навыки строевой подготовки, как с оружием, так и без него.

В ходе мероприятия музыкальное сопровождение праздника обеспечивал сводный оркестр, состоящий из российских и абхазских военнослужащих. Совместный военный музыкальный коллектив исполнил попурри из 10 маршей, среди которых как произведения, звучавшие на военных парадах в РФ, так и современных композиторов.

В завершении мероприятия военнослужащие двух стран возложили венки на памятных мемориалах героям военных столкновений в Абхазии в 1992-1993 гг.

В вечернее время в столице Абхазии будет дан залп праздничного салюта.

Справочно:

День независимости - день освобождения Республики Абхазия - главный праздник народа Абхазии. 30 сентября 1993 года вся территория Абхазии, была освобождена от войск Грузии. В день независимости на набережной г. Сухума проходит парад, народные гуляния и праздничный салют.

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