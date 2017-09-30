30.09.2017 (12:24)
Морские пехотинцы Каспийской флотилии приняли участие в учении по антитеррору
В Каспийске (Дагестан) в военном городке батальона морской пехоты Каспийской флотилии проведено учение по противодействию терроризму. В нем приняло участие около 200 военнослужащих и было задействовано более 10 единиц вооружения и военной техники.
В ходе учения военнослужащие батальона морской пехоты отработали действия по отражению нападения террористической группы на контрольно-пропускной пункт (КПП) военного городка и организации взаимодействия дежурной службы с подразделениями антитеррора при отражении нападения на объекты воинской части.
По замыслу учения, незаконные вооружённое формирование (НВФ), в роли которого выступила рота охраны, после проведения разведки подступов к военному объекту осуществило захват транспорта сторонней организации, проводящей доставку продовольствия на территорию воинской части и, используя его, предприняла попытку проникновения через контрольно-пропускной пункт военной части.
Наряд по КПП обнаружил боевиков и, заняв оборону, не допустил прорыва террористов на территорию военного городка, по тревоге была поднята ротно-тактическая группа (подразделение антитеррора).
В результате предпринятых действий военнослужащие произвели окружение и уничтожение террористов.
Кроме того, были отработаны действия военнослужащих и гражданского персонала при обнаружении взрывных устройств на территории воинских частей.