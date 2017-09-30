30.09.2017 (11:25)

Зенитчики ЮВО уничтожили аэродинамические цели из нового ПЗРК «Верба»

Зенитчики мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, завершили переобучение на новый переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба» в ходе полевого выхода в учебном центре войск ПВО в г. Ейск.

В ходе обучения подразделения изучили боевую работу комплекса, устройство и тактико-технические характеристики ПЗРК. Военнослужащие освоили навыки боевой работы на комплексе и боевого применения. Ими было сбито около 10 мишеней, имитирующих вертолеты и аэродинамические цели при стрельбе на встречу и вдогон.

Военнослужащие сдали экзамены представителям Главного командования Сухопутных войск Минобороны РФ. На будущей неделе им предстоит провести показные боевые стрельбы по завершению полевого выхода.

Справочно:

ПЗРК «Верба» предназначена для поражения низколетящих воздушных объектов в условиях противодействия противника и использования ложных тепловых целей. Дальность стрельбы ПЗРК составляет 6 км, а высота поражения цели – 4 км.

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