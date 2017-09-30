30.09.2017 (09:38)

Воздушно-десантные войска России в октябре планируют провести масштабную переброску подразделений по воздуху на расстояние более 2000 километров

В октябре 2017 года Воздушно-десантные войска России планируют провести масштабную переброску подразделений ВДВ на расстояние более 2000 километров.

В ходе реализации масштабного мероприятия боевой подготовки, после перелета на расстояния свыше 2000 километров десантники будут проводить десантирование парашютным способом в назначенные районы, после этого самолеты будут убывать в районы базирования.

В короткий промежуток времени самолетами военно-транспортной авиации (ВТА) планируется перебросить и десантировать парашютным способом около 5000 военнослужащих ВДВ в северные и южные регионы страны.

Для десантирования такого количества военнослужащих планируется одновременно применять около 30 самолетов ВТА ВКС России.

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