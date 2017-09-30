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30.09.2017 (08:48)

Тактико-специальное учение по организации связи и управления прошло в оперативной группе Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялось тактико-специальное учение с подразделениями связи.

В ходе учения военнослужащие подразделений связи развернули полевые узлы и отдельные станции связи, осуществили привязку к стационарной телефонной сети и обеспечили командованию группы управление отдельными подчинёнными и приданными подразделениями, а также связь с взаимодействующими и вышестоящими органами военного управления. Для обеспечения устойчивости управления было проведено дублирование каналов связи по радиорелейным линиям и через носимые спутниковые станции.

Кроме того, военные связисты отработали вопросы организации охраны и обороны, противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника и работу в сложной радиоэлектронной обстановке.

В тактико-специальном учении по проверке уровня готовности специалистов связи участвовало до 100 военнослужащих и более 20 единиц специальной техники связи.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Учения , Войска связи , Приднестровье
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