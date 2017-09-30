30.09.2017 (08:31)

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне посетил российскую военную базу в Таджикистане

В ходе поездки в Душанбе, где состоялся международная конференция по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Евразии, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич посетил 201 военную базу, дислоцированную в республике.

Российский сенатор вместе с командиром базы генерал-майором Олегом Митяевым познакомился с жизнью и бытом российских военнослужащих, работой объектов соцкультбыта и ходом строительства новых солдатских общежитий улучшенной планировки, осмотрел новый военный госпиталь, который совсем недавно был сдан в эксплуатацию.

В ходе посещения соединения гости возложили венки к обелиску воинам-гатчинцам, погибшим при исполнении воинского долга в Таджикистане, а также посетили музей боевой славы и войсковой храм-часовню.

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