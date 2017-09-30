30.09.2017 (08:31)
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне посетил российскую военную базу в Таджикистане
В ходе поездки в Душанбе, где состоялся международная конференция по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Евразии, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич посетил 201 военную базу, дислоцированную в республике.
Российский сенатор вместе с командиром базы генерал-майором Олегом Митяевым познакомился с жизнью и бытом российских военнослужащих, работой объектов соцкультбыта и ходом строительства новых солдатских общежитий улучшенной планировки, осмотрел новый военный госпиталь, который совсем недавно был сдан в эксплуатацию.
В ходе посещения соединения гости возложили венки к обелиску воинам-гатчинцам, погибшим при исполнении воинского долга в Таджикистане, а также посетили музей боевой славы и войсковой храм-часовню.