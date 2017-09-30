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30.09.2017 (08:13)

Российские медики оказали помощь детям-сиротам города Куляба

Медицинский персонал 451-го военного госпиталя, дислоцированного на территории Республики Таджикистан, провел благотворительную акцию в городе Куляб, оказав помощь детям-сиротам и детям из малоимущих семей в виде школьных принадлежностей и сладостей. В набор школьных принадлежностей, собранных личным составом военного госпиталя, вошли: рюкзаки, пеналы, тетради, письменные принадлежности, альбомы и раскраски.

Несмотря на то, что в 2015 году воинская часть была передислоцирована из города Куляб, военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают оказывать помощь и содействие местным жителям.

Проведение гуманитарных акций стало хорошей традицией медицинского персонала 451-го военного госпиталя, которая продолжается уже давно. Личным составом военного госпиталя в 2017 году была оказана помощь воспитанникам детского дома города Душанбе.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Таджикистан
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