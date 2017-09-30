30.09.2017 (08:02)

Офицеры управления Западного военного округа готовятся к сдаче итоговой проверки по физической подготовке

Офицеры управления и штаба Западного военного округа (ЗВО) сдадут итоговую проверку по физической подготовке за 2017 учебный год. Проверка будет проходить в течение четырех дней на спортивных объектах ЦСКА в Санкт-Петербурге с привлечением 100% личного состава управления ЗВО.

Военнослужащим предстоит выполнить комплекс физических упражнений на силу, скорость, выносливость и ловкость. Они продемонстрируют свои силы в подтягивании на перекладине, беге, плавании и выполнении упражнений на спортивных снарядах.

При этом итоговая оценка будет выставляться по сумме набранных баллов в упражнениях в соответствии с Наставлением по физической подготовке военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

Для офицеров управления ЗВО созданы все необходимые условия для физического развития, поскольку физподготовка является одной из основных дисциплин в системе профессионально-должностной подготовки офицеров.

По итогам проверки физической подготовки офицеры, сдавшие нормативы на высший уровень, будут представлены к поощрению ежемесячной денежной премией.

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