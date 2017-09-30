30.09.2017 (07:50)

Военные комиссариаты на территории Восточного военного округа готовы к осеннему призыву

Военные комиссариаты Восточного военного округа готовы к проведению призывной компании «Осень-2017».

Сотрудники военных комиссариатов ВВО закончили изучение и предварительное оповещение приписного состава граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Для проведения медицинского освидетельствования призывников подобраны квалифицированные медицинские специалисты, полностью укомплектованы медицинские комиссии.

Главами субъектов РФ, расположенных на территории ВВО, проведены учебно-методические сборы с коллективами призывных комиссий, в ходе которых им доведены руководящие документы по организации весенней призывной кампании.

По традиции во всех краевых и районных военных комиссариатах состоятся торжественные проводы призывников в армию. Концерты, поздравления и слова напутствия от представителей администраций городов и районов, военнослужащих и ветеранов, друзей, родственников, общее фото на память – все это ждет призывников перед отправкой в войска.

Организаторами торжественных проводов выступят районные и краевые военные комиссариаты, при содействии администраций муниципальных образований.

Для предотвращения нарушения прав призывников на все время проведения призывной кампании «Осень 2017» спланировано взаимодействие с органами военной прокуратуры и военно-следственными органами.

Спланирована работа по взаимодействию с общеобразовательными учреждениями - это проведение «Дня призывника» и «Дня открытых дверей» в воинских частях и соединениях округа.

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