30.09.2017 (07:22)

В Доме офицера Западного военного округа пройдет ярмарка вакансий для увольняемых и уволенных военнослужащих

3 октября 2017 г. служба занятости населения Санкт-Петербурга на базе Дома офицеров Западного военного округа (ЗВО), проведет ярмарку вакансий для увольняемых военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей.

В работе ярмарки вакансий примут участие организации работодателей, учебные заведения, специалисты правового центра, службы психологической помощи, Департамента труда и занятости населения города Санкт-Петербурга.

Посетителям будет предложено профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, организуемое для граждан, уволенных с военной службы, из силовых ведомств, не имеющих право на регистрацию в качестве безработных граждан в Службе занятости населения Санкт-Петербурга (военные пенсионеры).

Документы, необходимые для регистрации в качестве безработного: паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; трудовая книжка или документ, ее заменяющий; документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию; справка о среднем заработке за последние 3 месяца с последнего места работы; для граждан относящихся к категории инвалидов – индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная в установленном порядке и содержащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда.

Место проведения ярмарки вакансий – Дом офицеров ЗВО, Литейный проспект, дом 20, м. «Чернышевская». Часы приема: 13:00 – 17:00. Вход свободный.

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