30.09.2017 (06:36)

В детском лагере «Океан» прошли спортивные соревнования

Во Всероссийском детском центре «Океан» в Приморском крае с участниками смены «Патриоты России» проведены спортивные состязания по морскому многоборью.

Спортивным комитетом Тихоокеанского флота, для детей, отдыхающих во Всероссийском детском центре «Океан» были проведены соревнования по морскому многоборью.

В лично-командный зачет многоборья были включены: гребля и парусная гонка на шлюпках «Ял-6», стрельба из пневматической винтовки, стрельба из пневматической винтовки и плавание. Кроме того, в программу состязаний были включены и прикладные виды, такие как разборка и сборка автомата Калашникова на время, флажный семафор, такелаж и подача выброски. Примечательно, что каждый участник должен был принять участие в каждом виде многоборья.

Всего в спортивном мероприятии приняли участие 20 команд, каждая состояла из восьми ребят.

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