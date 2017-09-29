29.09.2017 (22:04)

29 сентября 1963 года атомная подводная лодка К-181 впервые в мировой истории произвела всплытие на Северном полюсе

Сегодня в ВМФ отметили историческую дату начала славной истории российского атомного подледного плавания в приполюсных районах. Ее относят к 29 сентября 1963 года, когда атомная подводная лодка «К-181» впервые в истории человечества всплыла на Северном полюсе.

- Школа атомного подледного подводного плавания, в том числе – в приполюсных районах, имеет прочные традиции и продолжает развиваться на современном этапе в подводных силах Военно-морского флота России, обеспечивая безопасность в Арктике – заявил главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Владимир Королёв на рабочем совещании в Адмиралтействе.

- Каждое подледное плавание подводных лодок ВМФ России является достоянием этой школы, - добавил главнокомандующий.

В период с 25 сентября по 4 октября 1963 года экипаж АПЛ совершил сложный переход подо льдами Арктики и 29 сентября 1963 года в 6 часов 45 минут, впервые в мировой истории, лодка всплыла в географической точке Северного полюса. Через 6 минут после этого командир «К-181» капитан 2 ранга Юрий Сысоев вышел из корпуса подводной лодки на мостик, став первым в мире подводником, вышедшим из подлодки строго в точке Северного полюса.

Продолжительность похода составила 9 суток и 3 часа, всего было пройдено 3464 морских мили, 1830 из которых пролегали под арктическими льдами.

За успешное выполнение задач этого похода атомная подводная лодка «К-181» стала первым в послевоенное время кораблём, награждённым орденом Красного Знамени. Командир корабля и командующий Северным флотом адмирал Владимир Касатонов, осуществлявший непосредственное руководство походом, были удостоены высочайшего звания Героя Советского Союза.

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