29.09.2017 (21:49)

Под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова прошла военно-научная конференция, посвященная генералу армии А.В.Хрулеву

В Штабе материально-технического обеспечения под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова прошла военно-научная конференция, посвященная 125-летию со дня рождения генерала армии А.В.Хрулева.

В работе конференции приняли участие руководители центральных органов военного управления МТО, Департамента финансового обеспечения, Департамента строительства, Главного военно-медицинского управления, Министерства транспорта Российской Федерации, руководящий и профессорско-преподавательский состав ведущих военных академий, а также научно-исследовательских организаций, командиры воинских частей и их заместители по материально-техническому обеспечению, родственники генерала армии Андрея Васильевича Хрулева.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков зачитал приветственное слово участникам конференции от Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, в котором Министром обороны отмечена важность проведения такого форума посвященного одному из выдающихся военных и государственных деятелей, посвятившего свою жизнь беззаветному служению Родине.

Министр обороны в приветственном слове выразил уверенность, что конференция - это важный этап на пути сохранения памяти о наших героических предшественниках, будет способствовать формированию у молодежи правильных ориентиров, необходимых для духовно-нравственного становления личности.

В своем докладе генерал армии Дмитрий Булгаков подчеркнул, что среди полководцев и военачальников XX века, руководивших материальным обеспечением Вооруженных Сил в мирное и в военное время, выдающаяся роль принадлежит крупному военачальнику, государственному деятелю – начальнику Тыла Советской Армии (с 1941 по 1951 годы) генералу армии Андрею Васильевичу Хрулеву.

Более сорока лет генерал армии Андрей Васильевич Хрулев прослужил в Советских Вооруженных Силах, пройдя большой и славный путь от красноармейца до генерала армии. На всех постах, которые ему доверяла Родина, он честно выполнял свой воинский долг. Его жизнь и деятельность – яркий пример беззаветной преданности Отечеству.

Историческое значение деятельности Андрея ВасильевичаХрулева состоит, в том, что он является основоположником теории и практики тылового обеспечения, создателем системы тыловых органов стратегического, оперативного и войскового звеньев, которая в своей основе с изменениями, соответствующими развитию форм и способов ведения войны, развитию научно-технического прогресса, трансформировалась сегодня в систему материально-технического обеспечения войск (сил).

Он обосновал и успешно реализовал роль и значение Тыла как связующего звена между экономикой страны и Вооруженными Силами.

Андрей Васильевич Хрулев внес значительный вклад в организацию, совершенствование и развитие путей сообщения в один из самых сложных периодов Великой Отечественной войны и настроил ритмичную работу железнодорожного транспорта в условиях небывалого объема перевозок войск и грузов.

Неоспорима заслуга генерала армии Хрулева в деле создания системы подготовки кадров тыла, в основе своей сохранившейся до наших дней.

Также, он внес достойный вклад в дело совершенствования работы и развития финансовых и строительных органов Вооруженных Сил в предвоенный период.

В память о выдающихся заслугах генерала армии А.В.Хрулева за большой личный вклад в организацию тылового обеспечения войск (сил), высшие и старшие офицеры, гражданский персонал и ветераны Тыла Вооруженных Сил награждаются медалью Министерства обороны Российской Федерации «Генерал армии А.В.Хрулев»

Сегодня в новых исторических условиях, учитывая достижения предшествующих десятилетий, Тыл Вооруженных Сил превратился в мощную систему материально-технического обеспечения войск (сил) и продолжает постоянно совершенствоваться, опираясь на принципы материального обеспечения, заложенные А.В.Хрулевым в годы Великой Отечественной войны.

В выступлениях докладчиков обстоятельно рассмотрен широкий круг вопросов, относящихся к деятельности Андрея Васильевича Хрулева и имеющие большое теоретическое и практическое значение для органов материально-технического обеспечения.

«Мы искренне благодарны родственникам Андрея Васильевича Хрулева во главе с его дочерью – Валерией Андреевной, стараниями которых был сохранен бесценный материал рукописей генерала армии А.В.Хрулева, благодаря чему удалось подготовить к изданию книгу «Записки интенданта», ставшую учебным пособием для руководителей материально-технического обеспечения всех степеней», – отметил генерал армии Дмитрий Булгаков.

30 сентября в день 125-летия генерала армии А.В.Хрулева у Кремлевской стены пройдет церемония возложения венков к могиле крупного военачальника, государственного деятеля – начальника Тыла Советской Армии (с 1941 по 1951 годы) генерала армии Андрея Васильевича Хрулева.



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