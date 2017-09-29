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29.09.2017 (21:22)

Досаафовцы Усть-Донецкого района Ростовской области провели мемориальные соревнования

Два мемориальных соревнования провели недавно досаафовцы Усть-Донецкого района Ростовской области. И посвящались они Герою Советского Союза Эрдни Деликову, погибшему при обороне Раздорской переправы от немецко-фашистских захватчиков в 1942 году. 
Девятые по счету межрегиональные состязания по технике водного туризма на реке Сухой Донец организовали активисты местного отделения ДОСААФ. А за награды в этих стартах боролись 11 команд Ростовской и Воронежской областей, а также Калмыкии.

В программу мемориала вошли соревнования мужских, женских и смешанных экипажей, командная гонка, спасательные работы на воде и стрельба из пневматической винтовки. 

Стабильные результаты в этих видах программы продемонстрировали гости из Калмыкии – учащиеся школы имени Эрдни Деликова, что им и принесло первое место в командном зачете. На второй позиции команда из Таловского района Воронежской области. Третье место разделили представители Белокалитвенского кадетского корпуса и школы № 1 Усть-Донецкого. 
Заместитель главы администрации района Николай Кириличев, член совета местного отделения ДОСААФ Алексей Рыбин и главный судья соревнований Андрей Сердюков вручили победителям и призерам кубки, грамоты, медали и памятные подарки.

В эти же дни в окрестностях хутора Коныгин состоялись соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, среди более 80 участников которых были и те, кто стартовал в состязаниях по технике водного туризма, в том числе гости из Калмыкии и Воронежской области. 
Турнир проходил по нормам и правилам комплекса ГТО. Юные стрелки продемонстрировали весьма хорошие результаты - 50 из них выполнили нормативы комплекса на золотой значок. Хозяева завоевали подавляющее большинство призовых мест в личном и командном зачете. В числе отмеченных наградами – стрелки Усть-Донецкого района Анастасия Тихонова, Виктория Туренко, Елизавета Соха, Александр Канунников, Никита Кириленко, Константин Коновалов, Павел Жуков, а также Максим Синютин из Октябрьского сельского района и Роман Жиравов из Семикаракорского района. 

Командную борьбу и второе место выиграли стрелки первой Усть-Донецкой школы, выступавшие двумя коллективами. Третье место завоевала команда Апаринской школы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Соревнования , ДОСААФ
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