29.09.2017 (20:59)

Главнокомандующий ВМФ России провел рабочее совещание в Центральном военно-морском музее

В Санкт-Петербурге в Центральном военно-морском музее состоялось рабочее совещание, в котором принял участие Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв, начальник Центрального военно-морского музея Руслан Нехай, ведущие сотрудники музея и представители Главного командования ВМФ.

На совещании обсуждался ряд вопросов участия Главного командования ВМФ, флотов, судостроительных предприятий в наполнении фондов музея экспонатами, виде-фотоматериалами, материалами по военно-морской истории, отчетами об экспедициях и походах кораблей и судов современного Военно-Морского Флота, копиями закладных досок и табличек строящихся кораблей.

Как отметил на совещании Главком ВМФ России Адмирал Владимир Королёв «На протяжении всей истории Российского флота, адмирал, офицер считал большой честью, если музей принимал от него предмет, который пополнял коллекцию музейных морских артефактов. Эту традицию необходимо не только продолжать, но и приумножать. Корабли ВМФ России выполняют множество уникальных задач в Мировом океане, совершают дальние походы и географические открытия. Все это происходит под Андреевским флагом. Нам есть чем помочь музею».

В свою очередь, начальник Центрального военно-морского музея Руслан Нехай сообщил на совещании, что «музей обладает одной из богатейших в мире коллекций моделей кораблей, не уступая британскому Национальному морскому музею в Гринвиче. В модельной коллекции Центрального военно-морского музея достаточно полно представлена история российского военного кораблестроения. Несомненными жемчужинами коллекции являются ботик Петра I и модели кораблей в масштабе 1:12 н.в. Также, в коллекции оружия представлены предметы вооружения различных стран и народов от средневековья до наших дней. Музей гордиться старинной русской пушкой — 2-фунтовой медной пищалью, отлитой Семеном Чугункиным в 1618 году, 3-фунтовой пушкой, отлитой также из меди мастером Иосифом Тимофеевичем в Глухове в 1692 году, и рядом других редких предметов. В фонде хранится богатая коллекция артиллерийского и минно-торпедного оружия XIX-XX веков. В собрании фонда — целый арсенал стрелкового и холодного оружия: от мечей, пик и абордажных топоров до современных кортиков и палашей, от фузей, мушкетов и винтовок до сногозарядных автоматических пистолетов и автоматов. Среди реликвий — шпага русского флотоводца П. С. Нахимова, золотое оружие (сабля) С. О. Макарова, личное оружие прославленных адмиралов: Горацио Нельсона, генерал-адмирала Великого князя Константина Николаевича, Адмиралов Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова и С. Г. Горшкова. Особую ценность представляет наградное холодное оружие, изготовленное ведущими мастерами Златоустовской оружейной фабрики.

Коллекция живописи, графики и скульптуры содержит свыше 59 000 произведений. Музей обладает живописными полотнами русских художников: И. К. Айвазовского, А. П. Боголюбова, А. К. Беггрова, А. П. Брюллова, Л. Ф. Лагорио и других; европейских художников Ф.-В. Перро, Н.- М. Конди, Я.-Ф. Хаккерта, Л. О. Премацци; скульптурными работами М. М. Антокольского, П. К. Клодта, М. О. Микешина, И. С. Пименова. Значительно собрание гравюр петровского времени. Оно содержит произведения таких известных граверов, как Алексей и Иван Зубовы, Алексей Ростовцев, Адриан Шхонебек, Питер Пикарт. Весьма обширно собрание произведений графики. В фонде хранятся представляющие большой интерес альбомы рисунков, акварелей и хромолитографий»

В ходе рабочего совещания были подведены итоги состоявшейся научно-практической конференции к 220-летию со дня рождения адмирала Ф.П. Литке. Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв детально осмотрел экспонаты уникальной выставки, посвященной жизни и деятельности многолетнего главы Морского министерства, Великого князя, генерал-адмирала Константина Николаевича, 190-летие которого отмечается в этом году.

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