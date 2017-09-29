29.09.2017 (19:02)

Будущие офицеры приняли участие в молебне об успешном запуске ракеты-носителя на космодроме «Плесецк»

Помощник начальника космодрома Плесецк по работе с верующими военнослужащими протоиерей Артемий Эмке совершил молебен на пусковой установке Государственного испытательного космодрома.

Вместе со священником об успешном запуске ракеты-носителя помолились пятикурсники Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, проходящие стажировку на космодроме, и школьники из Екатеринбурга — победители IV Молодежного космического форума «Семихатовские чтения».

После молебна отец Артемий рассказал старшеклассникам и будущим офицерам о том, почему перед запусками ракет-носителей на космодроме совершаются молебны-благословения.

”Просите, и дано вам будет” — слышали мы сейчас евангельские слова. Мы просим Бога о безопасности участников пуска и о благополучном завершении ответственного этапа — доставки ракеты на заданную орбиту спутника», — сказал протоиерей Артемий Эмке.

Священнослужитель отметил, что для молодых людей, которые большую часть своего времени посвящают науке и практике космической деятельности, духовная составляющая процесса подготовки к старту стала откровением.

«Ребята никогда об этом раньше не задумывались, но были очень внимательны к словам молитв и проповеди», — заключил помощник начальника космодрома Плесецк по работе с верующими военнослужащими.

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