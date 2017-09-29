29.09.2017 (18:43)

Командующий Северным флотом поздравил избранного главу города Североморска со вступлением в должность

Сегодня в главной базе Северного флота (СФ) — городе Североморске — состоялась торжественная церемония приведения к присяге избранного главы закрытого административно-территориального образования г. Североморск Владимира Евменькова.

В мероприятии принял участие командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов. Поздравляя нового руководителя столицы СФ со вступлением в должность, командующий отметил тесную взаимосвязь города и флота, которая продолжается на протяжении 70 лет с момента перевода штаба из Полярного в рабочий посёлок Ваенга, ставший в 1951 году городом Североморском.

«Североморск — благоустроенный город. Уходя в дальние походы от его причалов военные моряки знают, что семьи будут ждать их возвращения в тепле и уюте, что их детям созданы все условия для образования, творческого и культурного развития, что в экстренных случаях им всегда будет оказана необходимая помощь и поддержка», — сказал вице-адмирал Николай Евменов.

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