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29.09.2017 (17:57)

В московском храме Преображения Господня прошла литургия, приуроченная ко Дню Сухопутных войск

Сегодня в главном храме Сухопутных войск – храме Преображения Господня на Преображенской площади в Москве – состоялась божественная литургия, приуроченная к 467-й годовщины со дня образования Сухопутных войск.

В мероприятии приняли участие представители Главного командования Сухопутных войск вместе с главнокомандующим генерал-полковником Олегом Салюковым, курсанты Московского высшего общевойскового командного училища, воспитанники   Московского суворовского военного училища, военнослужащие Московского гарнизона, а также прихожане храма.

По окончании богослужения состоялся крестный ход. Представители Главного командования Сухопутных войск возложили корзину с цветами к памятнику воинам-преображенцам возле храма.

По завершении мероприятия рота Почетного караула Преображенского полка продемонстрировала на Преображенской площади плацпарад строевых приемов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Сухопутные войска
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