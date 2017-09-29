29.09.2017 (17:57)

В московском храме Преображения Господня прошла литургия, приуроченная ко Дню Сухопутных войск

Сегодня в главном храме Сухопутных войск – храме Преображения Господня на Преображенской площади в Москве – состоялась божественная литургия, приуроченная к 467-й годовщины со дня образования Сухопутных войск.

В мероприятии приняли участие представители Главного командования Сухопутных войск вместе с главнокомандующим генерал-полковником Олегом Салюковым, курсанты Московского высшего общевойскового командного училища, воспитанники Московского суворовского военного училища, военнослужащие Московского гарнизона, а также прихожане храма.

По окончании богослужения состоялся крестный ход. Представители Главного командования Сухопутных войск возложили корзину с цветами к памятнику воинам-преображенцам возле храма.

По завершении мероприятия рота Почетного караула Преображенского полка продемонстрировала на Преображенской площади плацпарад строевых приемов.

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