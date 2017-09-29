29.09.2017 (17:52)

С соединением морской пехоты БФ прошло учение по захвату побережья, удерживаемого условной ДРГ

С соединением морской пехоты Балтийского флота (БФ) на полигоне Хмелевка в Калининградской области проведено учение по захвату побережья, удерживаемого условной диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) и освобождению береговых объектов инфраструктуры.

Высадка морского десанта производилась с большого десантного корабля «Королёв», а также десантных катеров на воздушной подушке проекта 21820 типа «Дюгонь».

В общей сложности в учении приняли участие около 400 военнослужащих, было задействовано до 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения БФ, а также самолеты и вертолеты морской авиации флота, около 20 единиц боевой техники береговых войск и инженерных подразделений.

Корабельными группами, задействованными в высадке морского десанта, были отработаны задачи по подавлению береговых укрепленных пунктов условного противника.

В ходе морской десантной операции вертолетами Ка-27ПС на берег были доставлены группы инженерной разведки, которые провели разминирование участка побережья, обеспечив тем самым безопасную высадку главных сил морского десанта. После того, как участок был очищен от мин и других взрывоопасных предметов, с большого десантного корабля и катеров на бронетранспортерах БТР-82А высадились главные силы морского десанта — военнослужащие десантно-штурмовых подразделений морской пехоты.

Военнослужащие захватили командный пункт условного противника, подавили огневые точки, огнем из вооружения бронетранспортеров и стрелкового оружия нанесли поражение закрепившимся условным диверсантам.

Одновременно в тыл неприятелю был высажен тактический десант с транспортно-боевых вертолетов Ми-8 морской авиации БФ, который после приземления выполнил задачи по захвату огневых позиций диверсионных групп.

В заключительной части учения десантно-штурмовые подразделения морской пехоты отработали задачи по блокированию возможных путей отхода условного противника и провели штурм здания, в котором закрепились остатки условного противника.

Для создания условий, максимально приближенных к боевым, на полигоне Хмелевка было использовано свыше 2 тонн различных имитационных зарядов, создано более 2,5 километров невзрывных заграждений и 7 полей со средствами имитации различной мощности.

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