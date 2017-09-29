29.09.2017 (16:00)

Подразделения материально-технического обеспечения РВСН проводят на полевых позициях дозаправку около 20 пусковых установок «Ярс»

В ходе командно-штабного учения РВСН, проходящего в Новосибирской области, отработаны вопросы, связанные с выводом частей и подразделений из-под ударов условного противника.

В позиционные районы вывезено более 350 тонн материальных средств, в том числе более 200 тонн горючего.

Подразделения материально-технического обеспечения проводят дозаправку техники, в том числе около 20 автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» в связи с активными маневренными действиями на маршрутах боевого патрулирования. Для этих целей задействованы автомобильные средства заправки и транспортировки горючего (АСЗТГ). Необходимость в их применении возникла в связи с обширным перечнем задач по совершению маневренных действий ракетными комплексами, включая вывод из-под ударов условного противника.

Кроме того, в ходе КШУ подразделения МТО ракетных полков отрабатывают вводную по уничтожению запасов материальных средств и их восполнению.

В данном КШУ на качественно новом уровне выполняются задачи маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, вывода частей и подразделений РВСН из под ударов условного противника и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями ЦВО.

В общей сложности в проведении учения будет задействовано более 4000 военнослужащих и около 400 единиц техники.

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