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29.09.2017 (15:33)

На Северном флоте началась завершающая фаза испытаний фрегата «Адмирал Горшков»

На Северном флоте проходит завершающая фаза испытаний головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Экипаж корабля и обеспечивающие силы  флота вышли в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море, где приступил к выполнению программы испытаний.

Сегодня экипаж корабля обеспечил тестирование систем авиационно-технического комплекса.

Облёт корабля проводили вертолёты Ка-27ПС и Ка-31, а также самолёты Ил-38 и МиГ-31 объединения ВВС и ПВО флота.

Во время выхода в море планируется также провести серию практических испытаний систем и комплексов вооружения корабля.

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» прибыл на Северный флот для завершения государственных испытаний технических средств и вооружения. Экипаж корабля составляют военнослужащие, ранее проходившие службу на Северном флоте. После приема фрегата Военно-морским флотом России он войдёт в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Фрегаты проекта 22350 являются типичными кораблями длиннополубачной конструкции, со сплошной надстройкой. Физические поля фрегата минимизированы. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки и использованию композитных конструкционных материалов («стелс») снижена эффективная поверхность рассеивания корабля, что понижает его радиолокационную и оптическую заметность.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот
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