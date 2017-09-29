29.09.2017 (15:33)

На Северном флоте началась завершающая фаза испытаний фрегата «Адмирал Горшков»

На Северном флоте проходит завершающая фаза испытаний головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Экипаж корабля и обеспечивающие силы флота вышли в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море, где приступил к выполнению программы испытаний.

Сегодня экипаж корабля обеспечил тестирование систем авиационно-технического комплекса.

Облёт корабля проводили вертолёты Ка-27ПС и Ка-31, а также самолёты Ил-38 и МиГ-31 объединения ВВС и ПВО флота.

Во время выхода в море планируется также провести серию практических испытаний систем и комплексов вооружения корабля.

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» прибыл на Северный флот для завершения государственных испытаний технических средств и вооружения. Экипаж корабля составляют военнослужащие, ранее проходившие службу на Северном флоте. После приема фрегата Военно-морским флотом России он войдёт в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Фрегаты проекта 22350 являются типичными кораблями длиннополубачной конструкции, со сплошной надстройкой. Физические поля фрегата минимизированы. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки и использованию композитных конструкционных материалов («стелс») снижена эффективная поверхность рассеивания корабля, что понижает его радиолокационную и оптическую заметность.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице