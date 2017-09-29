29.09.2017 (15:40)

Специалисты Космических войск ВКС увели разгонный блок «Бриз-М» на орбиту захоронения

Специалисты Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) имени Г.С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) завершили проведение операций по уводу разгонного блока (РБ) «Бриз-М» с целевой орбиты геостационарного телекоммуникационного космического аппарата «АзиаСат-9» (AsiaSat-9) на, так называемую, орбиту захоронения.

Увод РБ «Бриз-М» был осуществлен за счет двух включений двигательной установки с целью придания ему импульсов, необходимых для увода на орбиту высотой более 34 тыс. километров в перигее и свыше 35 тыс. километров в апогее.

Космические войска ВКС средствами наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами обеспечили контроль проведения пуска ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» с телекоммуникационным космическим аппаратом «АзиаСат-9» (AsiaSat-9), которая стартовала с космодрома Байконур в четверг, 28 сентября, в 21 час 52 минуты (мск) и в 07 часов 05 минут (мск) 29 сентября вывела космический аппарат «АзиаСат-9» (AsiaSat-9) на геосинхронную переходную орбиту.

После увода РБ «Бриз-М» на орбиту захоронения специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли информацию о нем в Главный каталог космических объектов российской Системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новых космических объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

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