29.09.2017 (15:21)

В Балтийске прошло учение по захвату условных диверсантов

В акватории Калининградского морского канала в Балтийске с отрядом по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Балтийской военно-морской базы проведено учение с привлечением новейшего быстроходного катера «Раптор».

В ходе мероприятия были отработаны вопросы обнаружения и задержания условных диверсантов, а также действия по обеспечению защиты кораблей Балтийского флота на территории Калининградского морского канала.

По замыслу учения в пункт управления дежурных сил поступил сигнал об обнаружении в акватории канала неизвестного движущего объекта. При помощи специальной аппаратуры были установлены координаты нарушителя, направление его движения и скорость. Далее на перехват цели выдвинулся быстроходный катер «Раптор» с группой боевых пловцов. Военнослужащие отряда применили оружие и специальные средства для остановки и блокирования плавсредства условных диверсантов. В результате успешно проведенной операции диверсанты были задержаны и доставлены на берег.

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