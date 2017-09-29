29.09.2017 (15:21)
В Балтийске прошло учение по захвату условных диверсантов
В акватории Калининградского морского канала в Балтийске с отрядом по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Балтийской военно-морской базы проведено учение с привлечением новейшего быстроходного катера «Раптор».
В ходе мероприятия были отработаны вопросы обнаружения и задержания условных диверсантов, а также действия по обеспечению защиты кораблей Балтийского флота на территории Калининградского морского канала.
По замыслу учения в пункт управления дежурных сил поступил сигнал об обнаружении в акватории канала неизвестного движущего объекта. При помощи специальной аппаратуры были установлены координаты нарушителя, направление его движения и скорость. Далее на перехват цели выдвинулся быстроходный катер «Раптор» с группой боевых пловцов. Военнослужащие отряда применили оружие и специальные средства для остановки и блокирования плавсредства условных диверсантов. В результате успешно проведенной операции диверсанты были задержаны и доставлены на берег.